Salvo Sottile, "quando ho lasciato Mediaset...": un doloroso retroscena

Ormai Salvo Sottile è al timone de I Fatti Vostri da due anni, il programma di Rai 2 recentemente ripartito e che lo vede al timone con Anna Falchi. Una coppia rodata, che sta riscuotendo grande successo. Insomma, Mediaset e l'addio al Biscione sono acqua passata. Ma sui giorni dell'addio, c'è ancora qualcosa da raccontare...

E su quei giorni ecco che Salvo Sottile ritorna in un'intervista al settimanale Intimità, colloquio a tutto campo in cui parla della sua vita privata e della sua carriera. E dove torna, appunto, sul doloroso addio a Mediaset. Per lui, infatti fu una decisione molto sofferta.

"Una scelta per la quale non ho dormito la notte - ammette Salvo Sottile -. Quando ho lasciato Mediaset per passare ad un’altra azienda. Mediaset mi ha accolto giovanissimo e mi ha offerto la possibilità di crescere e di formarmi dandomi tante opportunità. Quando ho dovuto lasciarla la notte non ho chiuso occhio", ribadisce.

Quindi, parlando de I Fatti Vostri, spiega: "È una trasmissione difficile perché bisogna tirare fuori più registri, però riesco a fare il mio mestiere di cronista. Ci sono anche momenti in cui posso essere più leggero", conclude Salvo Sottile.