Quarta Repubblica, la profezia di Calenda: "Il Colle chiederà a Draghi di restare"

Carlo Calenda continua con il suo ritornello. Il leader di Azione nonostante la chiusura di Mario Draghi all'ipotesi di un nuovo mandato di governo, insiste nell'ipotesi di un governo a guida SuperMario dopo il voto del 25 settembre. Mario Draghi solo qualche giorno fa ha spiegato in modo chiaro di non voler tornare sulla poltrona di palazzo Chigi dopo la tornata elettorale, ma a quanto pare il Terzo Polo fa lo gnorri.

E così, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, Calenda ha nuovamente aperto allo scenario di un Draghi-bis: "Se noi prendiamo molti voti Mattarella chiederà a Draghi di restare per fare un governo di larga coalizione".

Insomma il Terzo Polo ormai è alla frutta e così cerca di attrarre qualche voto dei moderati per salvarsi da una eventuale esclusione dal Parlamento. E a Calenda ha risposto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti in modo chiaro e netto: "Lei è un pifferaio magico per un elettore di centrodestra, mi sembra di capire che vuole prendere i voti del centrodestra per portarli in dote al Pd". Nient'altro da aggiungere...