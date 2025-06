Italo Bocchino, la bomba politica: "Chi vedo bene nel centrodestra"

Ma che ci fa Carlo Calenda a sinistra? Se lo chiedono molti, polemicamente, nel campo progressista. Ma inizia a chiederselo anche qualcuno tra i conservatori. La questione non è solo personale, relativa al leader di Azione, ma importante anche dal punto di vista strategico perché potrebbe condizionare la formazione (e i voti) di un centro. Come in una bilancia, da che parte penderà quel eventuale "piatto moderato" determinerà l'esito delle future elezioni. "Tra quelli all’opposizione, Calenda appare come l’unico politico serio, coerente e impegnato nel merito delle questioni. Al di là del colore del governo". Parole importanti spese da Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia ex parlamentare di Alleanza Nazionale, Pdl e FdI, dalle pagine del Foglio. "Si è presentato con un programma e lo porta avanti con determinazione - sottolinea uno degli opinionisti più corteggiati in tv in quanto conoscitore della "visione meloniana" -. Su alcuni temi sta con chi sostiene le sue stesse tesi".

Tra Calenda e Giorgia Meloni in questi giorni si registra un certo feeling. "Certo se la candidata premier del centrosinistra dovesse essere Elly Schlein... Mi pare che Calenda, antropologicamente, sia più vicino a Meloni". Non solo su questioni di politica estera come Ucraina o Israele, sottolinea l'ex colonnello finiano: "Più che a Meloni, Calenda è vicino alla ragionevolezza e all’interesse nazionale. Mentre altri all’opposizione vanno solo alla ricerca di consensi". Il pragmatismo di Calenda viene contrapposto all'ideologia che domina la guida del Pd e in generale tutto il campo anti-Meloni, spiega Bocchino: "Schlein è una gruppettara che occhieggia alla sinistra-sinistra. Giuseppe Conte un populista in grado di sostenere tutto e il suo contrario, come sulle armi" mentre Matteo Renzi "ha cominciato la legislatura in modo ragionevole. Poi, quando ha capito che non aveva possibilità di passare in maggioranza, si è messo a fare il grillo urlante, in maniera sguaiata contro Meloni. Ma non esiste al mondo un ex premier che fa una battaglia personale contro la presidente in carica, venendo cioè meno al suo ruolo istituzionale".

