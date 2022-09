L'Aria che tira, Sorgi incorona Meloni: "Ecco cosa ha azzeccato"

27 settembre 2022 a

Marcello Sorgi ha sempre un modo gentile e pacato per dire la sua su quello che accade nel mondo della politica. E di fatto l'analisi sul voto dell'editorialista de La Stampa a L'Aria Che Tira è abbastanza aderente ai fatti. Sorgi, infatti, non attacca la Meloni come hanno fatto diversi suoi colleghi della stampa di sinistra. E coglie quali sono stati i pregi della leader di Fratelli d'Italia in questa campagna elettorale.

Sorgi infatti afferma: "Mancava la politica, Giorgia Meloni ha azzeccato la proposta politica e ha fatto dei chiarimenti sul suo passato". Insomma, secondo Sorgi, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe intercettato una richiesta precisa di una parte dei italiani che non si sentivano rappresentati dagli altri partiti.

Inoltre, sempre la Meloni, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, ha chiarito la sua posizione sul passato: "Non mi sono mai dissociata dalle parole di Fini sul fascismo "male assoluto", ha detto la premier in pectore. E Sorgi le riconosce queste virtù: "Che in Italia si voti e c'è uno che vince e uno che perde è una buona cosa, perché per tanti anni questo meccanismo democratico si era inceppato, tanto da far pensare alle terapie più stravaganti, mentre quello che mancava era la politica". Insomma Sorgi si pone come voci fuori dal coro e attende alla prova dei fatti il governo a guida Meloni.