Cartabianca, fango di Farinetti sulla Meloni: "Cosa temo. Danno suicida"

Oscar Farinetti, in collegamento con Bianca Berlinguer, a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 27 settembre, getta fango sulla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Da figlio di partigiano, il fatto che ci sia la fiamma tricolore sul simbolo non mi è molto consono. Io ricordo quello che la Meloni diceva su Orban e Trump", osserva l'imprenditore. "Temo che l’Italia, su certi fronti, possa prendere posizioni che non ha mai preso". E ancora, attacca Oscar Farinetti: "Io voglio essere europeo. Il sovranismo è un danno suicida per il nostro Paese". Quindi precisa: "Noi dobbiamo essere aperti al mondo e non dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, ma riconoscenti per avere questa fortuna".

Una posizione che non trova d'accordo Mauro Corona: "Non arriverà nessun fascismo adesso, sarà un governo di centrodestra che ha anche delle idee buone, ad esempio sulle pensioni e le tasse", dice lo scrittore spiazzando la conduttrice e gli altri ospiti in studio. "Il Pd ha abbandonato le fabbriche e gli operai. Mi aspettavo questo risultato", aggiunge Corona. "Ho sentito delle affermazioni a sinistra sul fatto che quella del 25 settembre è stata una giornata triste. Ma il voto è stato un esercizio democratico", sottolinea lo scrittore.