Enrica Bonaccorti, il volto pestato: "Vi dico cosa mi è successo"

Enrica Bonaccorti non si nasconde e mostra il suo volto tumefatto. Nessuno l'ha picchiata ed è lei stessa a rivelare sui social cosa è successo: "Realtà truccata! Non mi ha menato nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla".

Poi in un'intervista al Corriere rivela il momento difficile che sta passando: "Non ho paura di mostrare la mia fragilità. Sicuramente è legata all’età perché… le vecchie signore cadono e si rompono – risponde con autoironia —. Poi una mia amica psicologa mi ha detto che non è un caso se mi sono rotta la spalla perché ho tanti pesi sulle spalle. L’affetto del pubblico? È qualcosa che mi avvolge come una carezza calda. Perché ho perso anche il mio compagno da pochi mesi e ho solo mia figlia Verdiana e il mio nipotino Matteo, nipotino anche se ha ormai 18 anni ed è alto uno e 90".

Poi parla ancora del suo essere donna e rifiuta l'opposizione tra il concetto di frote e quello di fragile: "Una donna fragile che sa essere forte, perché io di necessità faccio virtù. Se le cose si devono fare si fanno. E’ da quando avevo 19 anni che lavoro e ho sempre fatto anche cose che - se ci penso adesso - mi sembrano incredibili. Per quanto lavorassi, per quanto mi spostassi da sola, sono sempre stata molto indipendente, senza circoletti di protezione. E il fatto di avere questa stima, questa dolcezza che mi arriva da tantissime persone (anche senza la frattura della spalla) è una cosa che – un po’ mi vergogno a dirlo perché sembra retorica – mi fa sentire come in una grande grande famiglia che mi vuole bene. Un affetto che ricambio in pieno". Infine parla del suo rapporto con le amicizie: "Le amicizie? Intanto bisogna averle; perché io non ho mai avuto i gruppi di amici neppure da bambina, forse perché vivevo in una caserma e mio padre colonnello di polizia era sottoposto a trasferimenti. Poi da grande è un po’ continuata così. Insomma, ripeto, questo essere isolata sicuramente mi ha penalizzata".