Oggi è un altro giorno, Serena Bortone prende le forbici e...: cos'è successo

"Un piccolo gesto che tante donne, prima in Iran e poi in tutto il mondo, stanno compiendo": Serena Bortone ha preso le forbici e si è tagliata una ciocca di capelli alla fine della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Si tratta di un gesto di solidarietà e vicinanza alla lotta delle donne iraniane, che da quasi tre settimane protestano in nome della loro libertà. Le proteste sono state innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta tre giorni dopo il suo arresto da parte della polizia iraniana per non aver indossato correttamente il velo. Una ciocca di capelli, infatti, era ben visibile e non coperta.

"E' un gesto semplicissimo che tutto il gruppo di lavoro di Oggi è un altro giorno vuole fare ora con me - ha proseguito la conduttrice del programma di Rai 1 -. Ed è il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli". A quel punto la Bortone ha preso le forbici e si è tagliata un pezzo di capelli. "Questo gesto fa ricordare che per una ciocca di capelli Mahsa è morta e che le donne in tutto il mondo devono essere libere. Noi siamo e saremo sempre con loro".

Alla fine la Bortone e tutte le colleghe in studio hanno riposto le loro ciocche di capelli in una busta da spedire all’ambasciata dell’Iran a Roma. Il gesto simbolico è stato fatto da tante altre donne del mondo del cinema e dello spettacolo, come Claudia Gerini, che ha postato il video sui social, e Belen Rodriguez, che lo ha fatto ieri sera in diretta a Le Iene su Italia 1.