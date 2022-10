Otto e Mezzo, Gruber: "Dove deve andare Berlusconi". E Caracciolo...

19 ottobre 2022 a

L'audio rubato di Berlusconi in cui attacca senza usare giri di parole Zelensky sta facendo discutere parecchio. Le parole del Cav hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico. Berlusconi ha accusato Zelensky di essere la causa dell'invasione russa e ha espresso un giudizio negativo sul presidente ucraino. E così a Otto e Mezzo, nello studio di Lilli Gruber, Lucio Caracciolo analizza le parole dell'ex premier e le conseguenze di questo audio reso pubblico da LaPresse. "Berlusconi è stato premier, è stato per anni il leader del centrodestra e dunque adesso trova complicato accettare la sottomissione alla Meloni", afferma Caracciolo.

Immediatamente interviene la Gruber: "Ma scusa, a questo punto dovrebbe andare da uno psicanalista". Caracciolo replica a stretto giro: "Diversi uomini instabili hanno guidato Stati e Paese e accade anche oggi...".

Insomma tra le righe ci scappa di fatto l'insulto a Berlusconi che viene bollato come un leader "instabile" che ha bisogno di uno "psicanalista". Insomma nel salottino rosso non si perde tempo e si vomita veleno sul nemico di sempre: Silvio Berlusconi. Dimenticando che, al di là delle sue opionioni, merita il rispetto dovuto a un ex presidente del Consiglio...