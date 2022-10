Fini in tv dall'Annunziata? Voci pazzesche su Berlusconi: cosa può accadere

27 ottobre 2022 a

Del possibile e imminente ritorno in tv di Gianfranco Fini dopo lunghi anni ve ne abbiamo già dato conto ieri, mercoledì 26 ottobre: l'indiscrezione è stata rilanciata su Twitter dall'account "Il Corazziere", dunque è stata ripresa un po' ovunque. La conferma ufficiale ancora non è arrivata, ma pare sostanzialmente certo: l'ex leader di An e Futuro e Libertà, domenica prossima - 30 ottobre - sarà ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3.

Gianfranco Fini? "Ormai da un anno...": le ultime indiscrezioni clamorose

Nelle ultime settimane, dalla vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle elezioni in poi, si è tornati a parlare di Fini, il quale avrebbe riallacciato i rapporti con la neo-premier, spendendosi anche in consigli, potabili o meno che siano.

Come dicevamo, a Rai 3 bocche cucite sul ritorno di Gianfry in tv: né conferme, né smentite. Sarebbe un clamoroso colpaccio, soprattutto nella settimana dell'insediamento della Meloni a Palazzo Chigi. Subito dopo le elezioni, l'ex presidente della Camera, si spese nell'elogio della leader di Fratelli d'Italia: "Ho sempre creduto in lei", ha affermato, per poi assicurare che "farà gli interessi dell'Italia".

Ma tornando alla possibile, probabile, apparizione televisiva di Gianfranco Fini, ecco che hanno già iniziato a circolare voci circa un suo possibile commento su Silvio Berlusconi, in particolare sulle frasi del leader di Forza Italia su Ucraina, Russia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky che tanto hanno agitato il post-voto e i giorni della formazione del governo. Come è noto, tra Fini e Berlusconi i rapporti di fatto non esistono più dal celeberrimo "che fai, mi cacci?" che risale all'ormai lontanissimo 2010. Non ci resta che attendere...