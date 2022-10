Tu si que vales, Sabrina Ferilli hot: cosa spunta là sotto...

30 ottobre 2022 a

a

a

Sabrina Ferilli è una certezza. Il suo look stupisce sempre il pubblico di Tu si Que vales. Questa volta l'attrice romana ha osato con un tacco mozzafiato "neon" che ha acceso il suo outfit total black. Un dettaglio ai piedi che ha immediatamente attirato l'attenzione su di sé con i social scatenati a commentare il look dell'attrice. E il tacco da vertigini verde fluo ha anche messo in risalto il suo corpo e le sue scollature che lasciano sempre a bocca aperta. Un cambio di stile inaspettato quello della Ferilli che ha abbandonato gli abiti colorati che aveva indossato nel corso delle ultime puntate.

"Non il suo compagno, ma...": Striscia, una bomba privatissima su Sabrina Ferilli

Adesso punta tutto su colori sobri o scuri che però vengono accesi da un uso sapiente delle scarpe che a quanto pare è molto apprezzato dal pubblico femminile e non solo.

Va via la luce, agguato spinto a Sabrina Ferilli: la palpata al buio | Video

La puntata della Ferilli è stata segnata da qualche momento di paura per una prova horror in cui ha affrontato un giro in una sorta di casa stregata insieme a Maria De Filippi. Un momento in cui la Ferilli ha fatto i conti con le sue paure e lungo il percorso che ha affrontato con la De Filippi, a giudicare dalle urla e anche dall'imbarazzo della conduttrice di Amici, l'attrice romana deve essersi lasciata andare parecchio non trattenendo un terrore inaspettato.