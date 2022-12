Gf Vip, la bestemmia di Fogli? Bomba-Facchinetti: "Perché sono con te"

Francesco Fredella 14 dicembre 2022 a

Squalificato in tempi record. In appena 24 ore. Riccardo Fogli è fuori dal Grande Fratello Vip. Una bestemmia, stavolta, gli è costata tanto: l'ex dei Pooh è stato squalificato e per lui l'avventura nella casa più spiata d'Italia. Ma sui social è intervenuta Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli (la coppia ha due figli, Michellemery e Alessandro). “Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”, scrive la donna difendendo Riccardo.

E poi la donna ha pubblicato un video in cui parla di alcuni atteggiamenti di Luca Salatino, che avrebbe utilizzato parole blasfeme. “E questi stanno dentro. Allora mi chiedo ma come funziona li dentro?”, racconta.

Anche Roby Facchinetti difende l'amico Riccardo Fogli. “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande fratello, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello. Caro Riccardo sono con te! Roby”, conclude. Eppure l'ex dei Pooh aveva stupito tutti con il suo ingresso trionfale: chitarra e musica. Avrebbe portato gioia, sorrisi e belle canzoni, se fosse rimasto nella casa. Ma uno scivolone (tremendo) l'ha bloccato. Così, ha dovuto dire addio per sempre al reality di Alfonso Signorini. Il resto è storia di questi giorni.