Da noi a ruota libera, la Fialdini gela il suo ospite: "Non sono andata in onda"

Gelo nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1. Quando Pif, uno degli ospiti, è entrato in studio si è rivolto alla conduttrice dicendo: “La settimana scorsa ti ho seguito ed hai conquistato i miei occhi, avevi quel vestito rosso e un settimana dopo sono qua". Una gag che però la presentatrice non ha colto. E infatti poi ha replicato: "Incredibile, soprattutto perché non sono andata in onda". La settimana scorsa, in effetti, il programma non è stato trasmesso per lasciare spazio a un documentario sulla morte di Benedetto XVI.

In realtà, però, quello del regista palermitano era un riferimento all’ospite di una precedente puntata del talk, Alessandro Egger, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle: “È una citazione, volevo fare il figo, Alessandro Egger marpione clamoroso però uno o nasce Egger o no”. "Scusa è vero, non avevo colto subito”, ha risposto quindi ridendo la conduttrice toscana. Il modello, infatti, è stato ospite nella puntata del 13 novembre.

Una volta compresa la gag, la Fialdini ha ironizzato con il suo ospite dicendo che lui non è bello e prestante come Egger e poi ha sottolineato: “Ma allora ci segui veramente?!”. Nella puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda ieri, tra gli ospiti c'erano anche Nek e Francesca Chillemi, pronta a tornare a vestire i panni di Azzurra Leonardi in "Che Dio ci aiuti".