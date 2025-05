Da noi... a ruota libera, l'incidente di Adriano Pappalardo: "Schiantato sul terreno"

Tra gli aneddoti, anche l'incidente avuto nell'agosto del 2016. È accaduto durante una sessione di parapendio. Il cantante ha subito un violento impatto durante la discesa e, subito soccorso, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Latina. Qui gli sono state diagnosticate diverse fratture alle costole e una alla tibia. "Non mi sentivo sicuro, ma mi sono lanciato lo stesso - ha ricostruito -. Mi sono schiantato sul terreno battuto. Ho rischiato di brutto, sono miracolato. Era il giorno dell'anniversario della morte della mia mamma, è lei ad avermi protetto".

Infine la dichiarazione d'amore alla moglie Lisa Giovagnoli: "Con lei ho dovuto fare una specie di rodaggio, pensavo: ‘Magari facciamo un figlio e se ne va’, invece è stato il contrario. Ci siamo talmente legati l’uno all’altro che lei, per 50 anni, è stata la protagonista della mia vita e della mia carriera. Io sono un toro scatenato, lei è la mantellina che la calma; non c’è momento in cui lei non c’è perché rappresenta la parte migliore di me".