C'è posta per te, Stefano e Valentina? "Lei...", indiscrezione-bomba

Cos'è successo a Stefano e Valentina dopo C'è posta per te? Stiamo parlando della coppia più discussa della prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Stando a una segnalazione arrivata su Twitter nelle scorse ore, pare che i due abbiano deciso di allargare la famiglia dopo la sofferta riconciliazione nello studio di Canale 5. L'indiscrezione ha sorpreso tutti, visto che la decisione di Stefano di aprire la busta e perdonare il tradimento della moglie è stata parecchio sofferta. In molti, insomma, avrebbero scommesso sulla fine del loro rapporto.

Ora su Twitter si è fatta viva una fonte che dice di essere vicina alla coppia e che ha rivelato che Stefano e Valentina non solo avrebbero superato i loro problemi dopo la partecipazione a C’è posta per te (che sarebbe avvenuta a luglio, le puntate sono registrate), ma avrebbero preso anche una decisione particolarmente importante. Pare, infatti, che Valentina sia attualmente incinta del quarto figlio. Al momento, però, non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Per saperne di più toccherà attendere l’ultima puntata di C’è posta per te, dove generalmente la redazione della De Filippi racconta come sono andate a finire alcune storie.

La vicenda di Stefano e Valentina ha catturato l’attenzione di oltre quattro milioni di telespettatori lo scorso sabato sera. Tante le persone che non si sono perse l’esordio della nuova edizione di C’è posta per te, un successo ormai acclarato per la De Filippi. La storia dei due ragazzi, tra l'altro, è stata anche la più commentata sui social. In molti si sono scagliati contro Stefano per i suoi modi maschilisti.