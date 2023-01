PiazzaPulita, ossessione-Melonometro: cosa "dimentica" Formigli

27 gennaio 2023 a

Il Melonometro è un’invenzione di Corrado Formigli e della redazione di PiazzaPulita per monitorare tutte le promesse fatte dal governo presieduto da Giorgia Meloni. Ovviamente non si tratta di un vero e proprio fact checking, dato che ogni promessa viene valutata anche secondo il “sentimento” della trasmissione di La7, da sempre schierata contro la leader di Fratelli d’Italia.

Già il fatto che si usi un sistema a “semafori”, con i pallini verdi che vanno da 0 a 5 a seconda di se e quanto sia stata mantenuta una determinata promessa, fa capire che di oggettivo c’è ben poco. Ne è un esempio la valutazione che la redazione di PiazzaPulita dà alla flat tax per partite iva fino a 100mila euro: è stata approvata fino a 85mila, ma il giudizio del Melonometro è di un solo semaforo verde su cinque, come se non fosse stato fatto quasi nulla. Le uniche promesse che secondo PiazzaPulita sono state mantenute in pieno riguardano l’ergastolo ostativo, i fondi alle forze dell’ordine, il limite al contante, il decreto sulle Ong, il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e la scadenza dell’obbligo vaccinale.

Curiosamente nelle varie pagine del Melonometro non c’è alcun riferimento alla politica estera. Eppure proprio Formigli, in apertura della puntata di giovedì 26 gennaio, ha sottolineato come finora il governo Meloni stia mantenendo in pieno la promessa di “sostegno totale” all’Ucraina e allo schieramento atlantico. Avrebbe meritato i cinque semafori verdi, e invece non è stata neanche inserita… Un altro ragionamento potrebbe essere fatto sul reddito di cittadinanza, che si “becca” quattro semafori rossi: ingenerosi, considerando che il governo ha subito fatto un primo passo per riformare e poi abolire il sussidio grillino.