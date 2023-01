Piazzapulita, Fabbri: "Le cose non vanno bene", la rivelazione sull'Ucraina

27 gennaio 2023 a

a

a

Dario Fabbri, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 26 gennaio, fa una analisi della situazione in Ucraina, dopo che Germania e Stati Uniti hanno deciso di inviare a Kiev i carri armati Leopard e Abrams: "Significa una escalation politica ma per la guerra è tutto un altro discorso. Non siamo ai 300 mezzi che ha chiesto Volodymyr Zelensky. Non solo i Leopard non sono gli Abrams. Quindi, siamo davanti a una svolta? Ni. Non eccezionale sul piano tecnico e difficile", spiega l'esperto di geopolitica. "In primo luogo, le cose sul terreno non stanno andando bene per l'Ucraina, a differenza di ciò che si è raccontato", sottolinea Dario Fabbri. La propaganda c'è da tutte le parti ed è legittimo parteggiare per l'Ucraina".



Qui l'intervento di Dario Fabbri a PiazzaPulita sulla guerra in Ucraina

La rete di Putin, così la Russia minaccia l'Italia: ecco la mappa | Guarda

"All'Italia non conviente che la Russia si allarghi sul Continente, anche se non ce ne importasse nulla della guerra". "Cinque giorni fa lo Stato Maggiore americano ha consigliato a Kiev di lasciar stare Bakhmut e il Donbass, di ritirarsi e concentrarsi su Kherson. Il secondo dato che emerge è che gli americani fanno più fatica a tenere compatto il fronte occidentale perché lo scambio dialettico avuto con la Germania è stato a tratti drammatico. Scholz si è messo a discutere ad alta voce con gli americani e ha ottenuto la copertura politica dagli Stati Uniti, però gli americani hanno fatto fatica a convincere la Germania, un anno fa non sarebbe stato così".