Forum, Palombelli furiosa: "Tutti zitti, vissuto nella bugia"

"Troppi segreti, troppe bugie". Raramente i telespettatori di Forum avevano visto una Barbara Palombelli così delusa e arrabbiata. Colpa di due contendenti dello storico "tribunale civile" di Rete 4, che secondo la conduttrice e moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli hanno "vissuto nella bugia". Insomma, sarebbero loro la causa dei loro mali.

In aula, anzi in studio ci sono Vanda e Laura. La storia familiare è complicata: la prima, vedova di Ernesto, ha impugnato il testamento del marito defunto. La seconda è la figlia dell'uomo, nata fuori dal matrimonio. Il tradimento di Ernesto è rimasto nascosto pe ben 57 anni, tenuto segreto per paura di uno scandalo. Moglie e amante, Angela, pur essendo entrambe a conoscenza dello stato delle cose, hanno tacitato tutto ma al momento della morte di Ernesto la verità è venuta drammaticamente a galla.

"Tutti hanno scelto il silenzio - accusa la Palombelli, scossa dalla vicenda -, avete fatto finta di niente. Però c’è troppo orgoglio da tutte le parti, troppo silenzio. Sono parole d’altri tempi". "Troppi segreti e troppe bugie", ha concluso la conduttrice lanciando poi un messaggio di speranza alle due donne e un insegnamento ai telespettatori a casa: "Il perdono è un grande potere, più forte della vendetta, dell’odio, dell’augurare il male ai propri rivali. L’arte della vendetta è il perdono" e forse l'importante nella vita è "finire le giornate in pace con se stessi, con la natura, con gli altri e con il mondo".