Forum, il durissimo sfogo della Palombelli: "Troppi segreti, troppe bugie"

Claudio Brigliadori 31 gennaio 2023 a

a

a

Spesso Forum è stato messo alla berlina per le storie surreali e i comportamenti grotteschi e sopra le righe degli attori-contendenti. I tempi seriosissimi del giudice Santi Licheri e di Rita Dalla Chiesa alla conduzione sono finiti da un pezzo, e le scenette quasi comiche che si sviluppano nel tribunale civile di Rete 4 sembrano quasi fatte apposta per TikTok e Instagram. Roba virale, insomma. Stavolta però Barbara Palombelli ha deciso di stupire i telespettatori e regalare loro una lezione di vita, senza mezzi termini.

"Ma se lo spread è calato". Calenda critica Meloni? La "lezione" della Palombelli

In studio arrivano due signore, Vanda e Laura. La prima, vedova di Ernesto, ha impugnato il testamento del marito defunto. La seconda è la figlia dell'uomo, nata fuori dal matrimonio. Una storia familiare particolarmente dolorosa e spinosa. Il tradimento di Ernesto è infatti rimasto nascosto per ben 57 anni, tenuto segreto per paura di uno scandalo non solo dalla moglie, ma pure dall’amante, Angela. Al momento della morte di Ernesto, però, la verità è venuta inevitabilmente e drammaticamente a galla.

"Tutti zitti, vissuto nella bugia". Palombelli mai vista così: choc a Forum

La conclusione è quasi scontata: una venale contesa per “la roba” che innesca la riflessione, sinceramente amareggiata e per certi versi durissima, della conduttrice. «Troppi segreti, troppe bugie. Tutti hanno scelto il silenzio, avete fatto finta di niente. Però c’è troppo orgoglio da tutte le parti, troppo silenzio». Quindi il messaggio finale: «Il perdono è un grande potere, più forte della vendetta, dell’odio, dell’augurare il male ai propri rivali. L’arte della vendetta è il perdono». Perché l'importante, nella vita, è «finire le giornate in pace con se stessi, con la natura, con gli altri e con il mondo». E stavolta c'è ben poco da sghignazzare.