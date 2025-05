L'aria che tira, Parenzo sbianca: "Lei è il vero pericolo"

«Merito di Trump? Non ho capito, merito di Trump?», ripete uno sconvolto Parenzo. «L’unica cosa che è davvero cambiata è che Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti, questo non significa da parte mia un endorsement per Trump o quant’altro, dico da sempre che lì la situazione sarebbe potuta avvenire solo in queste condizioni. Perché se si fosse continuato, anche negli Usa, con gli atteggiamenti che si hanno nelle segreterie europee a quest’ora saremmo in una deflagrazione molto, molto peggiore». Parenzo allarga le braccia: «Io rispetto le opinioni di tutti però professor Mattei se non ci fossero stati gli aiuti degli americani e degli europei oggi Putin sarebbe a Kiev, questo è un dato di fatto!». «Questo non è un dato di fatto proprio per niente - ribatte Mattei -, la cosa di inventarsi dei dati di fatto è antistorica, antiscientifica e antigiuridica. Non ci sono dati di fatto qui».

«Ma erano a 20 km», obiettano dallo studio. «C’è una situazione politica che va mutando in modo molto rapido e radicale. Per fortuna in questo momento sembrerebbe mutare in una direzione giusta. Le trattative a Istanbul erano state proposte da Putin e da Erdogan, dopodiché quest’altro (Zelensky, ndr) arriva ponendo la condizione che non debba volare un missile». «Ettecredo», commenta il padrone di casa, polemico. «Ma lui stesso ha violato centinaia di volte i precedenti patti», obietta Mattei.