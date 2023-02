Fedez umiliato da Anna Oxa: "Non lo prendo in considerazione"

Roberto Tortora 22 febbraio 2023 a

Anna Oxa senza pietà. E non è il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1999, bensì l’atteggiamento nei confronti di Fedez messo in mostra durante l’intervista rilasciata nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La scaramuccia tra i due risale, manco a dirlo, all’ultima edizione della kermesse canora, in cui è stato il rapper ad attaccare la Oxa, definendola una maleducata per aver scavalcato la fila degli artisti in prova in occasione della serata delle cover. Quella in cui Fedez ha cantato insieme agli Articolo 31.

Un episodio inizialmente smentito dalla manager di Anna Oxa, Milly Milano, e poi ribadito dalla cantante stessa a Belve: “Fedez? Non lo prendo neanche in considerazione. Tanti trovano un modo per fare propaganda. Sono stati gli altri che sono passati davanti a me, io dovevo fare le prove alle 17 e invece le ho fatte alle 19. Questi sono giochini mediatici. La maleducazione è fare un video senza sapere i fatti, senza nemmeno consultarmi. In realtà non ci siamo mai visti”.

Un altro episodio, spiacevole, che la Oxa ha dovuto smentire, poi, è quello riguardante il presunto (ma possiamo dire tranquillamente fake) litigio con Madame dietro le quinte dell’Ariston. Passato alla storia come “bicchiere gate”, perché la notizia bufala aveva per oggetto un lancio di bicchieri d’acqua tra le parti durante lo screzio. Anna Oxa non ha potuto essere troppo specifica: “Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

Chiosa inevitabile, infine, sulla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, non una delle più fortunate, con il piazzamento del suo brano Sali (Canto dell’anima) al misero 25imo posto. Con tanto di frecciatina alla sala stampa: “La gente è fuori da quella sala. È fuori da quelle aule, non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro. Io sono contentissima non in relazione a me, o la signora Oxa a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.