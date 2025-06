Belve, Francesca Fagnani: "Proprio come lei", perché Pettinelli è saltata

"L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che, io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica": Francesca Fagnani alla presentazione dei Palinsesti Rai ha spiegato il motivo per cui l'intervista alla speaker radiofonica non è andata in onda nel suo programma, Belve, su Rai 2. "Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2 - ha detto a SuperGuidaTv -. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina come è Anna. Mannaggia".

I nuovi palinsesti Rai per la stagione autunnale del 2025 sono stati presentati a Napoli. E proprio in quell'occasione sono state chiarite alcune voci di corridoio emerse negli ultimi mesi. Tra gli ospiti anche la conduttrice di Belve, che tornerà col suo programma su Rai 2 con una nuova edizione. E non è escluso che nella prossima stagione venga mandata in onda l'intervista alla Pettinelli saltata all'ultimo.