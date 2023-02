Marco Travaglio sgancia la bomba: "Schlein e Conte si troveranno..."

27 febbraio 2023 a

Marco Travaglio non usa giri di parole e spiega i motivi per cui ha vinto Elly Schlein: "Io ho capito una cosa, quando l'establishment impone una candidatura gli elettori fanno l'opposto". Secondo il direttore del Fatto dietro al vittoria della Schlein ci sarebbe una precisa volontà degli elettori Pd di sovvertire il Pd in doppiopetto che guarda allo status quo per affidarsi a un elemento innovativo. "In questa fase gli elettori vogliono qualcosa di nuovo e votano ciò che si allontana di più dal palazzo e dal potere costituito. Bonaccini rappresentava troppo il vecchio Pd, la Schlein è nuova e dunque è stata fatta una scelta precisa".



Poi è arrivato la dunque, ovvero la punto politio che più gli interessa, spianare la strada per un asse Pd-5s con Schlein e Conte: "Io credo che Conte e la Schlein non faranno fatica a trovarsi". Insomma Marco Travaglio prepara già da buon consigliere di Conte il terreno per una nuova alleanza dopo l'esperimento (finito male) dei giallorossi al governo. Un asse per una nuova opposizione che però appare lontana dall'impensierire il governo di centrodestra.