Da noi a ruota libera, "come sta ora Scardina": la rivelazione in diretta di Rocca

Gilles Rocca ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera su Rai 1, nella puntata di oggi 5 marzo, ha parlato del suo amico Daniele Scardina, il pugile operato d’urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento, e ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. "Daniele ha iniziato a respirare da solo. Io vado sempre cauto nel dire le cose, fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele vincerà anche questa sfida perché è un campione. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile".

Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute le aveva date il 3 marzo il manager di Scardina, Alessandro Cerchi. "In questo momento Daniele è in coma indotto. Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti. Dobbiamo aspettare, ogni giorno c’è un piccolo miglioramento che aiuta a sperare. Le notizie per il momento sono positive". aveva detto. Scardina è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Milano da martedì sera, dopo aver accusato un malore seguito all’allenamento.