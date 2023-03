Daniele Scardina, ora spunta un video: cosa è successo

Lorenzo Pastuglia 03 marzo 2023 a

Il mondo dello sport trattiene il fiato per le condizioni di Daniele Scardina, che seppur gravi restano stazionarie. Dopo l’intervento subito alla testa due giorni fa, l’atleta è stato stabilizzato. Intanto si sta cercando di fare chiarezza sul malore accusato in palestra, e la versione dei fatti sembra essere univoca. Il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha avuto modo di confermare che - al termine della sessione di allenamento - Scardina stava bene. "Non ero presente in palestra - ha sottolineato il manager del boxeur - ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi. Posso aggiungere che durante l’allenamento Daniele non era andato neanche ko".

"Dopo quel ko...". Daniele Scardina, indiscrezioni-choc: cos'è successo prima del coma

Scardina, forte doloro all’orecchio e i sensi persi

La testimonianza è corretta, ma come spiegato dal professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport, basterebbe un movimento brusco del capo affinché le vene ponte possano subire una torsione causando così un'emorragia cerebrale. E forse è questa la spiegazione scientifica più plausibile su quanto accaduto: l’atleta, infatti, una volta tornato negli spogliatoi, ha accusato un forte dolore all'orecchio e si è accasciato a terra perdendo i sensi.

"Daniele Scardina è gravissimo, è i coma": il dolore straziante della Leotta

La procura milanese ha aperto un fascicolo

Il medico “ci ha detto che Daniele è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare - aveva detto Cherchi a Il Giornale - Fa parte del gioco, questo è uno sport in cui si prendono pugni in faccia, non si lancia una pallina. Ma le cause possono essere tante, magari Daniele era stressato in questo periodo". La procura di Milano, intanto, sta monitorando il caso Scardina ma non ha aperto alcun fascicolo: sembra confermata l’ipotesi di un malore. Ha detto ancora il manager: “Ho ricevuto un video in cui si vede Daniele scendere dal ring senza problemi, prima di andare verso gli spogliatoi”. Dove si è accasciato perdendo i sensi fino alla corsa all’ospedale Humanitas di Rozzano in cui Daniele è stato operato alla testa: intervento complesso, tempestivo e tecnicamente riuscito.