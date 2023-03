The Voice Senior, lutto in diretta per la vincitrice: "Mentre cantavo..."

06 marzo 2023 a

Maria Teresa Reale ha vinto l’edizione 2023 di The Voice Senior, il talent che è ormai diventato una sicurezza per la Rai, visto il successo riscosso sia in termini di ascolti che di critica. Il format si basa su persone over 60 con la passione per il canto che decidono di mettersi in gioco e di salire sul palco, sapendo di essere in prima serata davanti a milioni di telespettatori.

Ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la vincitrice di The Voice Senior ha raccontato che nella sua vita non sono mancati i drammi. L’ultimo proprio mentre era in gara su Rai1: “I miei 24 gatti vivono in giardino, soltanto Violetta sta in casa con me. Uno di loro, Alfredo, purtroppo è morto mentre io ero a The Voice Senior e infatti sto malissimo per questo”. La tragedia che l’ha colpita profondamente risale però al 2015, quando il suo partner di lavoro è stato stroncato da un malore durante una partita di calcetto.

Maria Teresa si esibiva con lui e da quando è venuto a mancare ha deciso di smettere di cantare: “Da quel momento ho smesso di esibirmi, non sono mai più salita sul palco. Avevo perso innanzitutto la mia metà e poi lo spirito, avevo perso tutto. Mi sono dedicata all’insegnamento. Ho ripreso a cantare per The Voice Senior, dopo 8 anni di silenzio”.