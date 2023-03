CartaBianca, Ilaria D'Amico sta con Meloni: "La loro responsabilità è totale"

29 marzo 2023 a

Ilaria D'Amico, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 28 marzo, in tema di migranti, si schiera dalla parte di Giorgia Meloni: "La responsabilità europea è totale. Dove sono le navi militari europee per una missione di salvataggio?", si chiede la giornalista. "L’Unione Europea sta soltanto cambiando le rotte e i flussi, ma non pone rimedio alla situazione. Non c’è nessun impegno preso davvero".

"Non possiamo pensare che la soluzione sia far arrivare tutti qui. Se vogliamo mantenere una pace sociale in Italia dobbiamo fare una strategia che blocchi le partenze e permetta di arrivare qui alle persone che il mercato del lavoro può accogliere", aggiunge Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. "La Meloni è stata convincente quando ha parlato di 900mila arrivi di migranti per l’estate e l’Europa ha capito che non è solo un problema italiano", osserva Pietro Senaldi.

Non è d'accordo Luisella Costamagna: "Non si può parlare solo di frontiere o di motovedette che poi riportano i migranti nelle carceri libiche. Cosa si è ottenuto al Consiglio Europeo? Qui c’è bisogno di salvataggi immediati e redistribuzione…". "Il governo Meloni dà la colpa a tutti. Ai migranti, all’Europa, all’opinione pubblica", conclude Dario Nardella, sindaco dem di Firenze." Invece dovrebbe assumersi le responsabilità. Lo slogan 'porti chiusi' non porta da nessuna parte. Bisogna investire in aiuti internazionali e cooperazione".