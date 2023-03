Mario Giordano: "Ecco i messaggi segreti", terremoto politico

29 marzo 2023 a

Appena inizia la trasmissione, Mario Giordano si scatena. Semplicemente Fuori dal Coro, ossia la trasmissione che conduce su Rete 4 e che ormai da lunghi mesi combatte una campagna senza esclusione di colpi contro l'occupazione abusiva delle case. E la puntata di martedì 28 marzo non fa eccezione.

Infatti, sin dal monologo iniziale Mario Giordano torna sul tema, sulle case occupate. Alle sue spalle campeggia la scritta a caratteri cubitali "vergogna", dunque il conduttore parte in quarta: "Donato - la consueta invocazione al regista -, ma perché vincono sempre gli abusivi, i violenti? Abbiamo la risposta: vincono perché comandano loro. Comandano sullo sfratto, sull'esecuzione, sul comune. Come a Roma. Avevamo il sospetto, ma ora ne abbiamo le prove", picchia durissimo Mario Giordano.

"Abbiamo la prova!", ribadisce riferendosi a quanto raccontato una settimana prima. "Abbiamo la prova caro Donato, è uno scoop, è scoppiato un pandemonio, c'è stata un'interrogazione al ministro dell'Interno, un esposto in procura. Cosa abbiamo raccontato? Abbiamo raccontato dei messaggi segreti tra istituzioni, comune e consiglieri comunali, e i leader degli occupanti sul piano casa", ricorda quanto rivelato da Fuori dal Coro. "Cioè - riprende -, il comune di Roma concorda il piano casa prima di renderlo ufficiale e lo fa con i leader degli occupanti. Con questo signore in particolare, Luca Fagiano, un pregiudicato con 80 processi, denunce per violenza, minacce, occupante lui stesso", conclude Mario Giordano, più scatenato che mai.