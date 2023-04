Mezz'Ora in più, "ChatGpt? Ecco che cos'è davvero"

02 aprile 2023 a

Si parla di ChatGpt da Lucia Annuziata a Mezz'ora in più, su Rai tre, nella puntata del 2 aprile e il manager Francesco Caio spiega che "la questione legata a ChatGpt è diventata una novità negli ultimi mesi, ma sull'intelligenza artificiale si lavora da molti anni, con la missione di dotare le macchine di capacità che fino adesso erano tipiche della razza umana". E prosegue: "ChatGpt è l'imitazione di un cervello. La verità è che questi sistemi anche chi li ha fatti non li capisce bene che non è il massimo...", aggiunge Caio.

E ancora: "Con ChatGpt ci sono esplose tra le mani due cose: la capacità di calcolo e i dati che sono disponibili su internet. Abbiamo fatto un salto enorme, creando una copia del mondo che conosciamo in digitale". E la conseguenze sono inevitabili: "Che queste tecnologie abbiano impatto sul mondo del lavoro è un dato di fatto. La fascia media può essere colpita di più, rimarrà sempre il lavoro manuale e dipenderà da come verrà gestito dall'algoritmo".

"Ci sono delle applicazioni di IA che saranno fenomenali. Già oggi in Danimarca c'è un'app che fa triage sulla base del tono vocale", conclude il manager. "Oppure c'è un'altra app utile che dà assistenza alle persone ipovedenti al supermercato".