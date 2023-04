Memo Remigi, l'ultima bomba su Serena Bortone: "Anche Maurizio Costanzo..."

05 aprile 2023 a

Memo Remigi è tornato a parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno con Jessica Morlacchi e quindi della sua cacciata da Rai1. Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista 80enne non ha nascosto di essere ancora amareggiato da quanto accaduto: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo sempre avuto un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità”.

Eppure non è riuscito a chiarire con la Morlacchi: “Dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”. Normale quindi che Remigi si senta amareggiato: al netto dell’errore commesso, che ha subito riconosciuto e per il quale si è scusato, le sue intenzioni non sembravano essere cattive. Inoltre l’artista non ha nascosto di essere rimasto deluso per l’atteggiamento assunto da Serena Bortone, con la quale ha collaborato a lungo e in maniera sempre amichevole.

“Non ci siamo più sentiti - ha dichiarato Remigi - nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua. Anche Costanzo lo aveva detto: ‘Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti’”. Insomma, anche il grande Maurizio aveva preso le parti di Remigi.