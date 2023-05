Annunziata, imboscata: "Visto il video della Meloni?", Tajani la spegne subito

07 maggio 2023 a

Botta e risposta a In Mezz'Ora in più tra Antonio Tajani e Lucia Annunziata. Al centro del piccolo battibecco il famoso video di Giorgia Meloni in cui, mostrando la stanza del Consiglio dei Ministri, ha presentato la riforma del lavoro varata proprio dal governo che ha portato risorse fresche nelle tasche di milioni di lavoratori.

La Annunziata fa una domanda secca e diretta al ministro degli Esteri: "Lei cosa ne pensa del video della Meloni in Cdm con la campanellina in mano? Un vidoe in cui i ministri sono tutti fermi in attesa...". Tajani non si scompone e spegne sul nacsere l'imboscata della Annunziata: "Guardi in tutti questi anni sono stati mostarti decine di video di Consigli dei Ministri, non ci trovo nulla di strano. Quello è stato un video in cui il premier ha illustrato un provvedimento, non capisco quale possa essere l'anomalia". La Annunziata resta in silenzio e incassa il colpo. Poi ci riprova: "Forse la Meloni ha un eccessivo protagonismo?". E Tajani la spegne per una seconda volta: "Non ho mai auto dissidi con il premier, vengo chiamato in causa sempre, per ogni decisione e tutte le nomine o i prvvedimenti che suggerisco non hanno mai incontrato ostacoli". Annunziata colpita e affondata.