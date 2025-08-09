Libero logo
sabato 9 agosto 2025
In Onda, Lucia Annunziata spiazza lo studio: "Trump non è uno stupido"

"Se l'Europa voleva dire qualcosa, doveva farlo prima. Se lo vuole fare ora, allora aggiunga davvero qualcosa". Lucia Annunziata non ci va per il sottile quando si parla di guerra. A In Onda, nella puntata di sabato 9 agosto su La7, si discute dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Faccia a faccia previsto per Ferragosto e che avrà l'obiettivo - si spera - di far finire la guerra in Ucraina.

E lo stesso vale per quanto sta accadendo a Gaza. "Sul piano etico Israele oggi ha disperso questo suo patrimonio, sfortunatamente per loro e per noi. Non si è mai ancora capito che quello che è accaduto, non sarebbe mai accaduto se non ci fosse lo strappo in Ucraina". Poi le parole che spiazzano lo studio: "Trump non è stupido, è un politico diverso... ha una base politica molto stabile e ha un approccio molto coerente". 

E subito scatta l'intervento della conduttrice: "È la legge del più forte". Ma l'europarlamentare del Pd subito replica a Marianna Aprile, correggendola: "Non è solo la legge del più forte, è un'idea di ritorno alle nazioni. Cosa faccio? Quello che conviene al mio popolo lo faccio anche a discapito degli altri". 

