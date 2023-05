Giovanni Floris sfotte Salvini: "Non lo faranno mai", Mulè lo inchioda

10 maggio 2023 a

Giovanni Floris non crede che il governo di Giorgia Meloni sarà in grado di dare il via alla costruzione del Ponte sullo Stretto. A DiMartedì il conduttore ne ha parlato con Giorgio Mulè: “Tutti dicono: ‘ma sì, dicono così, ma non lo faranno mai’. Solo in questi talk diciamo che forse ci sarà il Ponte sullo Stretto, ma un analista serio direbbe 'lasciateli perdere'".

Il deputato di Forza Italia ha espresso un parere diverso: “Non è vero, lei sbaglia, altrimenti non avremmo fatto l’autostrada del sole negli anni ’60. Il ponte è davvero l’Italia che ce la fa e che può cambiare. Magari adesso che c’è questo governo vediamo se finalmente lo cominciamo a fare: oggi ne abbiamo discusso sei ore alla Camera”. A proposito del Ponte sullo Stretto, nelle ultime ore Matteo Salvini si è confrontato con i sindacati al ministero: “Hanno diverse visioni, ma ritengo che sia un’opera fondamentale che non solo Calabria e Sicilia ma tutta Europa aspettano da 50 anni”.

L’incontro tra il vicepremier e i sindacati è stato cordiale, nonostante alcune posizioni distanti, espresse in particolare dalla Cgil di Maurizio Landini. Al termine dell’incontro il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, si è reso protagonista di un simpatico siparietto, regalando a Salvini una scatola di costruzioni per realizzare un ponte in miniatura.