Alluvione, la Santanchè gela la Merlino: "Sono basita che vi interessi questo"

26 maggio 2023

"Sono basita che vi interessi il tema". Daniela Santanchè risponde con durezza alla domanda di Myrta Merlino, a L'aria che tira su La7. L'argomento del giorno resta l'alluvione in Emilia Romagna, con il "collegato" politico del commissario all'emergenza da designare. Il favorito naturale fino a qualche ora fa era il governatore Pd Stefano Bonaccini, ma all'interno della maggioranza (Lega in testa) aumentano i dubbi sull'opportunità di assegnare l'incarico al presidente di regione su cui potrebbero gravare sospetti sui mancati provvedimenti su fiumi e canali in questi ultimi anni.



"Meloni e Bonaccini sono apparsi in grandissima armonia, ma c'è questa stranezza - annota maliziosamente la Merlino -: mettere la ricostruzione nella mani di chi meglio conosce la regione sarebbe la cosa più logica, ma ci sono resistenze. La Lega dice che non è la persona più adatta... Troppi soldi che arrivano? Bisogna mettere qualcuno della vostra parte politica?".





"Sono basita, oggi ricordo che ci sono ancora i funerali di chi ha perso la vita, oggi sono interessata alla fase dell'emergenza - replica gelida la ministra del Turismo, eletta con Fratelli d'Italia -. Domani sarò a Rimini con il presidente Bonaccini per presentare una campagna di promozione per i mercati di riferimento, perché dopo la tragedia non ci può essere anche una tragedia economica. L'Emilia Romagna è pronta a ripartire".

"Ho fatto appelli tutti i giorni a prenotare in Romagna e a non dare disdette", sottolinea la Merlino. "Brava! L'Emilia Romagna è pronta. E noi ci siamo, mi sembra che non ci sia stato mai nessun governo che abbia dato risposte così pronte. Oggi pensiamo all'emergenza".