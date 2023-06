Myrta Merlino, imbarazzo in diretta: "Scusate, ma...", sorpresa così

05 giugno 2023 a

a

a

Myrta Merlino è stata “beccata” dalla sua regia con il boccone ancora in bocca. “Scusate, ho fatto uno spuntino perché mi viene fame mentre sono in onda”, si è giustificata la conduttrice de L’aria che tira, che ha poi subito ripreso il tema di giornata: quello della fuga di cervelli all’estero. “È davvero una libera scelta? Tutti quei ragazzi che vanno all’estero, che fanno anche lavori belli e ben retribuiti…”.

“Abbiamo trovato un uomo che avevamo già contattato in passato su questo tema e che ha accettato di essere con noi stamattina”, ha dichiarato la Merlino annunciando l’ospite Diego Bernacchia. Quest’ultimo fa il manager a Londra: “Sono qui da ottobre 2016, lavoro in un’agenzia e mi occupo di strategie di marketing per start-up di natura digitale. Libera scelta? No, è stata una necessità. Ho passato tutto il 2016 facendo 47 colloqui, questa cosa ha suscitato molta curiosità: quasi un colloquio a settimana per un anno intero”.

"Fuori fuoco, inquina il dibattito. Contro Meloni...": Myrta Merlino stronca Michela Murgia | Video

“Ricordo l’ultimo colloquio - ha aggiunto il manager - avevo già capito che forse quel lavoro non faceva al caso mio e così tagliai corto perché dovevo fare i bagagli per partire. Alla fine la scelta di andare a Londra è stata una necessità. Ti tenevano sulle spine settimane o mesi, poi per necessità uno deve andare avanti”.