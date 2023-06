Berlusconi ricoverato, Gasparri: "L'ho sentito, è in condizione di resistere"

09 giugno 2023 a

a

a

Maurizio Gasparri, ospite di Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, nella puntata del 9 giugno, parla delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi che è stato di nuovo ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano. "L'ho sentito ieri (8 giugno, ndr) e abbiamo parlato delle elezioni che ci saranno in Trentino e di argomenti organizzativi. Domani doveva incontrare i ministri. È evidente che il tipo di situazione che lui fronteggia immagino comporti routine, controlli. Ieri ripeto ci siamo sentiti, abbiamo parlato di cose organizzative banali, quindi uno che mostra questo attaccamento alla ordinaria attività io mi auguro che sia nella condizione di resistere, è quello che tutti quanti speriamo e ci auguriamo", ha detto il senatore di Forza Italia.

Qui l'intervento di Maurizio Gasparri a Tagadà

L’ex premier, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato nella struttura, accompagnato dalla scorta e da Marta Fascina e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell’ultimo ricovero. Il Cavaliere infatti è dovuto tornare nello stesso ospedale dove era stato ricoverato il 5 aprile, venendo dimesso oltre un mese dopo, il 19 maggio. Berlusconi era stato prima in terapia intensiva e poi in degenza ordinaria.

Domani, sabato 10 giugno, era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo stato maggiore di Forza Italia. Secondo quanto si apprende, però, Berlusconi resterà ricoverato, almeno per questa notte. Dopo la notizia del ricovero, il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha scritto sui suoi social un incoraggiamento e un augurio per il presidente di Forza Italia: "Forza Silvio!".

Marina Berlusconi, figlia del leader di Forza Italia e presidente del gruppo Arnoldo Mondadori e Finivest, è arrivata al San Raffaele per far visita al padre, nel pomeriggio.