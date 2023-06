Mediaset, la scelta di Pier Silvio Berlusconi: vendere il Biscione?

21 giugno 2023 a

Che cosa c’è nel futuro di Mediaset? Dopo la morte di Silvio Berlusconi girano tante voci, a partire da quella di un’eventuale vendita. In realtà, di questa ipotesi si parlava già prima che il Cavaliere venisse a mancare ed era stato tirato in ballo anche Urbano Cairo. Per il momento la situazione di Mediaset è “congelata”: stando a quanto riporta Dagospia, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di imprimere un “cambio di passo”.

“Il Biscione - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - non sarà venduto ai francesi di Vivendi né ad altri, almeno fino alle europee. La stessa strategia del gruppo sarà più orientata a una visione ‘industriale’ che alla gestione personal-familiare del padre. Silvio, infatti, ha spesso anteposto le simpatie e i rapporti personali con gli artisti per la composizione dei palinsesti Mediaset: in tanti hanno ricevuto opportunità grazie ai buoni uffici e all’affetto del Cav”.

Insomma, nel breve termine le cose stanno per cambiare a Mediaset, anche se già avevano iniziato a farlo negli scorsi mesi. “Ora si cambia musica - scrive Dagospia - e saranno i numeri dello share a orientare le scelte. Anche da un punto di vista politico il gruppo avrà una trasformazione: il 70% dei programmi di approfondimento avrà un orientamento filo governativo. Il 30% dello spazio sarà invece concesso alle opposizioni (ecco spiegato anche l’arrivo di Myrta Merlino a Rete 4)”.