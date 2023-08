Daniela Mazzacane, morta a 59 anni il volto del tg Norba: la sua ultima battaglia

01 agosto 2023 a

a

a

Grave lutto nel giornalismo pugliese: è morta Daniela Mazzacane. La giornalista, nonché volto del Tg Norba, aveva 59 anni. E da lungo tempo combatteva contro una grave malattia. I suoi esordi sono stati 25 anni fa al Tg Norba, dove conduceva l'edizione delle 7,30 del telegiornale con il direttore Vincenzo Magistà. Successivamente aveva ideato e condotto Tg Prima, l'approfondimento dedicato a costume e spettacolo. Di recente aveva condotto Pomeriggio Norba. I funerali saranno celebrati mercoledì a Bari.

Morto Angus Cloud, star di Euphoria: droga, la drammatica telefonata della madre al 911

A fine giugno la giornalista aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un post, l’ultimo, dove ringraziava il marito per i meravigliosi anni vissuti insieme. "Ogni giorno sono grata al Signore per averci concesso di costruire il nostro amore, mai privo di ostacoli e sacrifici, di discussioni e momenti difficili, ma superati sempre con il rispetto, l’amore e la forza del cuore. Grazie a mio marito e alle mie bambine per tutto quello che siamo oggi dopo 31anni di vita insieme". A corredo una foto insieme e felici.

"Lasci un vuoto infinito": grave lutto per Maria Grazia Cucinotta

Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi quello dell'emittente televisiva per cui lavorava: "Addio a Daniela Mazzacane giornalista e conduttrice di Telenorba. Ci stringiamo tutti al dolore dei familiari. R.I.P. Daniela che la terra ti sia lieve".