Gp Miami, pole per Verstappen: Hamilton eliminato nel Q2

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp di Miami di Formula 1 davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.065) e alla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.067). Il pilota della Red Bull ha realizzato il nuovo record della pista in 1'26"204. Quarta piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri, che precede l'altra Mercedes di George Russell. Male le Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato ottavo a oltre mezzo secondo (+0.550) dall'olandese, Lewis Hamilton è ancora più indietro, eliminato nel Q2, e scatterà dalla dodicesima casella.

E' stata una grande qualifica, abbiamo migliorato la macchina. Nel Q1, Q2 e Q3 siamo migliorati ogni tentativo, siamo riusciti a trovare il limite. Ho perso un po' di tempo in curva 1 però alla fine è andata bene e sono molto contento della pole". Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo la pole position conquistata nel Gp di Miami. In vista della gara "dobbiamo aspettare e vedere come sarà il meteo però siamo nella miglior posizione di partenza - ha aggiunto l'olandese - In gara sarà diverso, cercheremo di puntare al massimo con quello che avremo a disposizione".