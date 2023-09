Reazione a Catena, dicono "Repubblica" e la Regina Muore: choc, un anno dopo...

09 settembre 2023 a

Ha dell'incredibile quello che è accaduto un anno fa - era l'8 settembre 2022 - durante una puntata della trasmissione di Rai1 Reazione a Catena. Alcuni concorrenti del quiz televisivo condotto da Marco Liorni stavano cercando di indovinare la parola pensata dagli autori. Poi, una componente del trio in gara pronuncia il termine Repubblica. "Certo - risponde il conduttore - fondata sul lavoro". Sei parole in 16 secondi. C'è ancora tempo per incrementare il proprio punteggio. Ma la trasmissione si interrompe bruscamente: parte la sigla del Tg1, edizione straordinaria. "Tre minuti fa - esordisce la conduttrice in studio - la regina Elisabetta II è morta".

La stranezza dell'episodio ha suscitato l'ironia del web, data la clamorosa coincidenza avvenuta su Rai1. Su X - fu Twitter - un utente scrive: "Ancora non mi sono ripreso dal trauma della Melevisione con le torri gemelle...". Secondo altri, invece, potrebbe trattarsi di un presagio curioso. Un macabro destino a cui andrà incontro la casa reale inglese, ormai caduta in disgrazia dopo le continue telenovele della coppia Harry-Meghan. Ma a un anno esatto dalla morte di Elisabetta, suo figlio Carlo siede ancora sul trono. E il principe William è già pronto a sostituirlo, in caso ce ne fosse bisogno. Profezia rimandata dunque. Almeno per il momento.