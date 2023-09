Regina Elisabetta, indiscrezioni: "Morta dopo una drammatica caduta in casa"

08 settembre 2023 a

a

a

A un anno esatto dalla scomparsa di Elisabetta II, emergono nuovi dettagli sulle le ultime ore della sovrana. La regina inglese - morta a 96 anni - era da tempo affetta da una grave malattia alle ossa e assumeva potenti antidolorifici. Come scrive Il Messaggero, stava perdendo la vista e l'udito, si confondeva spesso, provava un continuo dolore e passava la maggior parte del tempo sulla sedia a rotelle. Ma nessuno dei familiari sembrava preoccupato delle sue condizioni.

La sera del 7 settembre la principessa Anna era a Balmoral, impegnata in un evento con una charity. Carlo era a Dumfries House: stava ospitando a cena Jenna Bush, figlia dell'ex presidente americano, che avrebbe dovuto intervistare l'allora duchessa Camilla per la NBC. La mattina seguente, secondo quanto raccontato dai coniugi Hager, il futuro sovrano ricevette verso le 12,20 una telefonata, e fu chiesto a tutti di restare in silenzio. Subito dopo uscì, e si sentì il rumore di un elicottero che atterrava per prelevare lui e Camilla. A bordo del veicolo erano presenti anche il principe William, il principe Andrea, Edoardo e Sofia di Wessex. Il volo era previsto alle 13,30, ma l'aereo non decollò fino alle 14,40, bloccato dall'ennesima lite familiare.

"Gli ha strappato la collana e l'ha spinto a terra". Harry e William alle mani

Il principe Harry, che era nella capitale inglese con Meghan, aveva chiesto un passaggio a William per lui e per la moglie. Il principe del Galles aveva dunque provato a convincere il padre. Ma Carlo, infastidito, aveva telefonato a Harry dicendogli che lui era il benvenuto, ma che la presenza di Meghan non era gradita. Furibondo, Harry aveva alla fine noleggiato un aereo privato, partito da Luton alle 17,30. Ancora in volo apprese la notizia della scomparsa della nonna.

Nel momento del trapasso, gli unici familiari presenti al capezzale di Elisabetta erano Carlo e Anna. L'ipotesi più plausibile sulla morte della Regina riguarda un fatto traumatico avvenuto in casa nella mattinata del 8 settembre. Forse una caduta, come dicono alcune fonti citate da Il Messaggero. William arrivò con gli altri alle 17,06. Harry solo alle 19,52: nessuno lo salutò e più tardi in camera si prenotò un volo di linea. Vicende, quelle accadute nelle ultime ore di vita della Sovrana, che sembrano ricalcare gli intricati rapporti familiari descritti nella pluripremiata serie televisiva Succession. E che dimostrano, ancora una volta, quanto la casata reale inglese sia caduta in disgrazia. Soprattutto dopo che la memoria del vecchio impero inglese se n'è andata dopo 70 anni e 214 giorni di regno. Il più lungo della storia britannica.