Giancarlo Magalli, ritorno al vetriolo in Rai: "Se lo grattano"

19 settembre 2023 a

a

a

Dopo aver affrontato gravi problemi di salute, Giancarlo Magalli è tornato nello studio de I Fatti Vostri: quella di martedì 19 settembre è stata la prima apparizione in Rai dopo due anni di assenza. Il conduttore ha inaugurato una rubrica che sembra essere destinata a diventare un appuntamento fisso: riguarderà i personaggi storici che hanno inciso in maniera positiva sul corso della storia.

"Lo leghiamo". Magalli, il tumore e il delirio: la terribile frase rubata dei medici

La presenza in studio di Magalli è stata una grande sorpresa per i telespettatori, dato che i padroni di casa Tiberio Timperi e Anna Falchi non si erano fatti sfuggire nulla. È stato proprio Timperi ad accogliere Magalli, tra l’altro con una battuta: “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una viste diversa. “Va beh, se lo grattano, non è un problema”, è stata la risposta al vetriolo di Magalli, che ha colto al volo l’assist di Timperi.

"Perché non mi saluta più": siluro di Magalli contro la D'Urso, che imbarazzo…

Una piccola provocazione che potrebbe essere riferita a qualcuno in particolare: magari a Salvo Sottile, con il quale recentemente non è corso buon sangue, o alla “nemica” storica Adriana Volpe. Magalli ha poi presentato la sua nuova rubrica: “Vorrei venire ogni tanto per parlare di persone che hanno fatto qualcosa di buono, persone a cui dovremmo dire grazie, che ci hanno salvato”.