Magalli e il tumore: "Deliravo". La frase rubata dei medici: "Leghiamolo"

Roberto Tortora 18 luglio 2023 a

a

a

Ha curato ed è guarito da un tumore e, dopo aver confessato il suo dramma a Verissimo lo scorso gennaio, ora torna a parlarne a Estate in Diretta, il talk di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, lo storico conduttore Rai, che ha da poco festeggiato il suo settantaseiesimo compleanno. Magalli ha sottolineato come siano state fondamentali le ex-mogli Carla Crocivera e Valeria Donati e le sue due figlie, Manuela e Michela: “Non avevano personale all’ospedale allora loro (ex mogli e figlie ndr) dissero ‘ma se ci stiamo noi?’ Si offrirono volontarie ed ogni sera ce n’era una. Siccome c’era il delirio, perché prendevo dei farmaci molto forti e una sera, nella follia, mi sono strappato tutti i tubetti che avevo attaccati, allora loro (l’ospedale ndr) dissero o mettiamo qualcuno che lo guardi o lo dobbiamo legare al letto”.

Magalli irriconoscibile: come si presenta dalla Toffanin dopo la malattia | Guarda

Magalli è stato colpito da un linfoma più di un anno fa e si è dovuto, per forza di cose, allontanare dalla tv, ma, mentre lui era inconsapevole della gravità della malattia, la sua famiglia era a conoscenza del fatto che se non si fosse curato avrebbe avuto solo due mesi di vita. Di tutta questa situazione hanno sofferto maggiormente le figlie. E adesso che il peggio è passato Magalli ha deciso di partire con tutta la sua famiglia per una meritata vacanza. Nonostante ciò, con Nunzia De Girolamo ha trovato la forza di affrontare un altro argomento difficile, la scomparsa della mamma Maria Teresa, anche lei colta da un tumore: “Per fortuna non ha avuto una lunga agonia. Si è ammalata ma ha continuato a fumare come un turco e nel giro di poco tempo è morta”.