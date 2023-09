Corrado Formigli, rissa con Tosi a PiazzaPulita: "Ha rotto le scatole"

22 settembre 2023 a

Scontro accesissimo tra Corrado Formigli e Flavio Tosi a PiazzaPulita, il talk show del gioverdì sera su La7. Al centro del dibattito c'è l'emergenza immigrazione. Il conduttore nel suo editoriale in apertura di trasmissione ha di fatto elogiato le Ong e criticato aspramente il governo che ha cercato di dare un freno ai taxi del mare. E così Tosi dopo aver ascoltato le critiche di Formigli ha affermato: "Certo che se dipendesse dalla vostra parte politica, perché questa trasmissione è di una parte politica, ne arriverebbero molti di più", sbotta il parlamentare di Forza Italia riferendosi agli sbarchi dei migranti.