Tiziano Ferro, clamoroso a Tale e Quale: imitazione strepitosa, lo riconoscete?

È Luca Gaudiano il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show. Il format è ormai consolidato e la prima puntata della nuova edizione è stata un successo in termini di ascolti, dato che Rai 1 ha nettamente vinto la prima serata.

Anche quest’anno il compito di Carlo Conti è di mettere alla prova performer del mondo dello spettacolo, che preparano le imitazioni dei grandi della musica.

Prima di dare il via alla gara vera e propria, il conduttore ci ha tenuto a fare una breve interruzione per la morte di Giorgio Napolitano: il presidente emerito della Repubblica è venuto a mancare nella serata di ieri, venerdì 22 settembre. Conti ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, dopodiché ha aperto la competizione, che è stata vinta da Luca Gaudiano e giudicata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Al loro fianco c’era anche Valentina Barbieri nei panni di Chiara Ferragni come giudice della prima serata.

Ma dicevamo di Luca Gaudiano: la sua vittoria è stata meritata, dato che il cantante foggiano ha superato gli altri concorrenti con un’eccellente imitazione di Tiziano Ferro, portando il brano Non me lo so spiegare. Gaudiano ha ottenuto 74 punti, finendo davanti a Lorenzo Licitra che ha imitato Marco Mengoni e a Ilaria Mongiovì che ha interpretato Giorgia.