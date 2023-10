Dritto e Rovescio, Cruciani: "Ciò che ha detto l'imam di Napoli sono fregnacce!"

Roberto Tortora 23 ottobre 2023 a

a

a

Mentre s’inasprisce sempre di più il conflitto tra Israele e Palestina, a Dritto e Rovescio si discute sulla pericolosità delle dichiarazioni pro Hamas degli imam delle moschee italiane. Nel talk politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, tra gli ospiti c’è Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico di Radio 24 con il suo programma di successo La Zanzara.

Cruciani si scaglia prepotentemente contro quegli imam che inorridiscono davanti alla bandiera d’Israele sulle facciate dei palazzi istituzionali italiani. Tutto ciò è un rischio? Cruciani la pensa così: “Non so se siano un rischio, per fortuna abbiamo un’intelligence che se ne occupa e tiene d'occhio queste cose qui".

"Emeriti imbecilli!". Israele, come si presenta in studio Cruciani: la sinistra impazzisce | Guarda

"So però una cosa – spiega lo speaker di Radio 24 - che noi siamo un Paese talmente democratico e talmente aperto che permettiamo a un signore, che probabilmente è italiano, cioè l'imam di Napoli, uno degli imam di Napoli (ce ne saranno diversi), permettiamo a questo signore tranquillamente - e io non vorrei che non fosse permesso a questo signore - di dire che le istituzioni italiane non dovrebbero mettere davanti ai palazzi la bandiera di Israele, perché è una bandiera sporca di sangue, perché gli israeliani ammazzano i bambini etc. e che Hamas è un gruppo di partigiani!"

"Dice cose bestiali e orribili": Nicola Porro ad alzo zero contro Patrick Zaki

"Hamas – prosegue Cruciani -, che è un gruppo terroristico riconosciuto da tutto il mondo e da tutte le istituzioni, comprese quelle di questo imam, quelle dove vive questo imam. Noi permettiamo, perché siamo uno stato democratico, perché questo a Gaza non potrebbe avvenire e in qualsiasi altro stato islamico non potrebbe avvenire – conclude il giornalista romano - che un signore prenda di petto le istituzioni e dica che non possono esporre una bandiera, quella di Israele”. Infine Cruciani in studio incalza l'imam fdi Torino: "Quelle che ha detto l'imam di Napoli sono fregnacce e lei deve dissociarsi, deve dirlo!".