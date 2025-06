Affari Tuoi, Giorgia insultata subito dopo la puntata: "Avida"

Nella puntata di Affari tuoi del 18 giugno, Giorgia, concorrente dalla Sardegna, ha giocato con il fidanzato Matteo, accompagnati dal loro figlio di sei mesi, Filippo. Originaria di Cagliari, vive a Sassari, studia Scienze dell’Educazione e della Formazione, e ha raccontato come Filippo l’abbia aiutata a superare la depressione. La coppia ha scelto il pacco 6, poi cambiato con il 14, ma la partita è stata sfortunata. Dopo aver eliminato premi alti, l’unico pacco rilevante rimasto era quello da 300 mila euro. Nonostante offerte del Dottore tra 25 e 33 mila euro, Giorgia ha rifiutato, puntando alla Regione Fortunata. Il pacco 14 conteneva 10 mila euro, ma scegliendo Molise e Toscana, hanno perso tutto: la Regione Fortunata era la Puglia.

Sui social, in particolare su X, le reazioni negative sono emerse per la scelta di rifiutare offerte consistenti. Alcuni utenti hanno criticato la “troppa avidità” di Giorgia, definendo il rifiuto dei 33 mila euro “irragionevole” e “sconsiderato”, considerando il loro bisogno economico per il figlio. Commenti come “Rifiutare 25 mila euro con un bambino piccolo è folle” o “Scelta avventata, hanno buttato via un’occasione” riflettono la delusione del pubblico. Tuttavia, altri hanno lodato il coraggio di Giorgia, sottolineando la sua storia personale e la determinazione, pur senza premi.