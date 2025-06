Reazione a Catena, rivolta contro i Tiri Liberi: "Vogliamo campioni più simpatici"

Oggi, mercoledì 18 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il bentornati ai Tiri Liberi, la squadra di campioni formata da Sabrina, Luca e Fabio. A sfidarli ci sono i Baby Boom, un team composto da Marco, Paolo e Mariangela. Sono amici, ma Marco e Mariangela sono sposati. "La nostra amicizia è esplosa grazie alle nostre bambine", ha detto. "Abbiamo due figlie ciascuno, tutte femmine", ha proseguito. I tre vengono da Napoli, Palermo e Termoli. Ma vivono a Bologna.

Alla fine sono arrivati in finale ancora una volta i Tiri Liberi. i campioni avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 29500 euro, il montepremi finali. Per farlo, però, dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Isolato" e "Primo". Dopo qualche secondo di animata discussione, Sabrina ha deciso di dare la risposta: "Estratto". E anche questa volta era la parola giusta. Grandi festeggiamenti in studio.