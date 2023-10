Stasera Italia, "rissa" Sansonetti-Battista: "Pagliaccio", "Cosa c*** c'entra"

Roberto Tortora 31 ottobre 2023 a

a

a

Duro scontro tra giornalisti a Stasera Italia weekend, talk politico di Rete4 condotto da Augusto Minzolini. Tema della puntata: le proteste di piazza nelle grandi città europee in favore della Palestina, in particolare quelle a Istanbul e in altre città della Turchia. Ospiti della trasmissione Pierluigi Battista e Pietro Sansonetti, direttore de L’Unità, quotidiano notoriamente a sinistra. A prendere la parola è Battista, che prova a fare un distinguo tra manifestanti e guerrafondai: "Sono delle piazze non pro Palestina, ma pro Hamas, prima di tutto. Questo non c'entra niente in questa vicenda la questione palestinese. La fotografia che riproduce... posso parlare o facciamo la piazza?”.

Il giornalista è costretto a fermarsi, incalzato dagli improperi di Sansonetti che gli dice: “Ci sono milioni di persone in piazza per la Palestina e dice che la Palestina non c'entra niente, c'è il Papa che parla, allora è un pagliaccio pure il Papa, son pagliacci tutti. Tutti terroristi”. Battista s’infastidisce e lo insulta ripetutamente: “Non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, basta, basta”. Minzolini prova a riportarlo alla calma, ma lo scrittore pone una condizione: “Parlo, basta che non m'interrompe quel pagliaccio”. Sansonetti non se la tiene: “Pagliaccio sei te, ma vai a quel paese”. Così, in diretta, cala il gelo in studio.

Israele e migranti, sinistra fuori dalla realtà: i sondaggi che lo dimostrano



Battista, a quel punto, completa il suo pensiero in maniera irritata e provocatoria: “Ciò che abbiamo visto in Turchia non è solo quelle manifestazioni, non c'è stato solo questo. C'è stato anche l'assalto a due sinagoghe, lo sapete questo si o no? Cosa c*** c'entra con la questione palestinese l'assalto alle sinagoghe, cosa c'entra!”. Gli animi poi sono tornati a una discussione meno accesa, ma di sicuro Battista e Sansonetti, se dovessero incontrarsi per strada, difficilmente si darebbero la mano in questo momento.