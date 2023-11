Diario del Giorno, un disastro per Elly Schlein: dopo il servizio su Soumahoro...

05 novembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata alla telvisione

CHI SALE (Tg4 - Diario del giorno)

Se non è allarme rosso poco ci manca, è proprio il caso di dire. L’affaire Soumahoro inizia a provocare notti insonni agli spin doctor di Elly Schlein. Tutto nasce dai dati che trapelano da una lettura attenta degli ascolti tv di giovedì. Diario del Giorno nel pomeriggio di Rete 4, dedicato all’arresto della moglie Liliane Murekatete e della suocera Marie Therese Mukamitsindo dell’ex deputato della sinistra, ha segnato quasi il 6% di share e 550mila spettatori.

Dopo una ricostruzione della guardia di finanza, lo spin off del Tg4 entra nel merito della vicenda. Milioni di euro (secondo l’accusa) destinati a cooperative e accoglienza spesi invece in cosmetici, gioielli, abiti griffati, centri estetici, ristoranti e hotel di lusso. La difesa “d’ufficio” è affidata a Madou Gueye (Associazione Sunugal Milano) che fa quel che può. Ma i dolori per la gauche arrivano coi flussi d’ascolto. Il blocco sui fondi sperperati fa svettare la curva nelle “rosse” Emilia (addirittura 7 % di share) e Toscana (stabilmente sopra il 5%) con, secondo OmnicomMediaGroup, i centri oltre 250mila unità (in primis Milano) spesso oltre il 5%. Peggio ancora a Dritto e rovescio: Emilia al 10% e Campania al 9% proprio quando si dibatteva dì Soumahoro & co.