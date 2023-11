Italo Bocchino, scontro con la De Cesare: "Iscritta alla Cgil? Non avevo dubbi"

15 novembre 2023 a

Scontro molto acceso a Di Martedì sullo sciopero invocato dalla Cgil per il prossimo 17 novembre. Come è noto il ministro Salvini ha avviato la precettazione riducendo lo sciopero a 4 ore rispetto alle 8 annunciate da Cgil e Uil. I sindacati tirano dritto e sfidano il governo dopo la bocciatura da parte del Garante. Infatti sia Landini che Bombardieri hanno affermato di voler proseguire nella protesta ignorando le disposizioni del ministero. E così nel talk show condotto da Giovanni Floris va in scena uno scontro durissimo tra la professoressa Donatella De Cesare e il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino.

La De Cesare rivendica le ragioni della Cgil e di fatto si dice d'accordo con Landini nell'andare avanti nella protesta che dovrebbe sfociare in una agitazione generale venerdì prossimo. Ma la De Cesare nella foga di attaccare il governo fa una premessa: "Io sono iscritta alla Cgil, lavoro all'università, sono una lavoratrice e sono iscritta al sindacato". E la risposta di Bocchino non si fa attendere: "Non avevo dubbi, si vede da lontano". Poi lo stesso Bocchino va all'attacco e rincara la dose: "Evidentemente lei non sa a quali disagi va incontro la persona delle pulizie che le pulisce la stanza all'università. Venerdì avrà problemi a spostarsi e ad accompagnare i bimbi a scuola grazie allo sciopero voluto da Landini. Rifletta su questo". E in studio parte l'applauso. Niente da aggiungere, De Cesare in silenzio per k.o. tecnico.



#dimartedi Il botta e risposta tra Donatella Di Cesare e Italo Bocchino: "Sono iscritta alla CGIL", "Non avevo dubbi, si vede da lontano". https://t.co/sfDaBCWbnt — La7 (@La7tv) November 14, 2023